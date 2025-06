Estate al top | il pinguino De’ Longhi compatto silenzioso e versatile è in sconto per poche ore affrettatevi

Preparati a vivere un'estate al massimo con il Pinguino De'Longhi ES72! Compatto, silenzioso e versatile, questo climatizzatore portatile trasforma ogni spazio fino a 60 m³ in un'oasi di frescura, senza rinunciare alla sostenibilità. Solo per poche ore, puoi portarlo a casa a soli 399 euro, un’offerta imperdibile che non puoi lasciarti sfuggire. Approfitta subito e scopri come rendere le tue giornate estive più fresche e confortevoli!

Il De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG si propone come una soluzione versatile per il raffreddamento estivo, unendo funzionalità avanzate a un approccio sostenibile. Attualmente, è possibile acquistarlo a un prezzo scontato di 399 euro, con una riduzione significativa rispetto al prezzo di listino. Scopri di più sul prodotto e approfitta dell'offerta. Scopri l’offerta Questo climatizzatore portatile è progettato per ambienti fino a 60 m³, garantendo un'efficace distribuzione del fresco grazie a una potenza di raffreddamento di 8.300 BTUh (2,1 kW). Una delle sue caratteristiche distintive è l'impiego del gas refrigerante R290, una scelta ecologica che riduce l'impatto ambientale e contribuisce a un minore riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Estate al top: il pinguino De’ Longhi, compatto, silenzioso e versatile, è in sconto per poche ore, affrettatevi

