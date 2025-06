Estate al parco al via la rassegna letteraria dedicata alla salute mentale

Preparatevi a vivere un’estate all'insegna della cultura e del benessere mentale: al Centro Diurno La Meridiana di Sant'Egidio torna “Estate al Parco”, la rassegna letteraria dedicata alla salute mentale. Dal 25 giugno al 15 luglio, un calendario ricco di incontri stimolanti, dibattiti e scoperte vi aspetta per affrontare insieme temi fondamentali per il nostro benessere psicologico. L'edizione si apre mercoledì 25 giugno alle 20.30 con la presentazione di “L’estate che...”, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di crescita

Dal 25 giugno al 15 luglio al Centro Diurno La Meridiana di Sant'Egidio torna la rassegna letteraria “Estate al Parco” con un calendario ricco di incontri e occasioni di dibattito. Ad aprire l’edizione di quest'anno, mercoledì 25 giugno alle ore, 20.30, è la presentazione del libro “L’estate che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Estate al parco", al via la rassegna letteraria dedicata alla salute mentale

In questa notizia si parla di: estate - parco - rassegna - letteraria

Al parco San Giacomo la rassegna di appuntamenti "R...Estate in 5^" - Torna la rassegna "R...Estate in 5^" al parco San Giacomo, un evento imperdibile per i cittadini veronesi.

Torna Parole d’Autore, la rassegna letteraria di Albignasego Incontra l’Estate, organizzata dalla Città di Albignasego e da Cuore di Carta. Dal 6 giugno al 18 luglio, ogni venerdì sera, sette appuntamenti con grandi nomi della cultura: scrittori, giornalisti, musi Vai su Facebook

A Cesena al via la rassegna letteraria gratuita ‘Estate al Parco’; “Sotto il cielo d’estate”: rassegna culturale del Parco archeologico della Valle dei Templi; Venezia suona, torna la rassegna musicale estiva al parco ex-Umberto I.

Estate al Castello 2025: tutti gli appuntamenti nel Cortile delle Armi, debutto con Alessandro Barbero - Stasera, martedì 10 giugno, via con il talk sulla battaglia di Legnano condotto dal noto divulgato ... Secondo ilgiorno.it

Agrigento Capitale, al via Rassegna estiva dal 21 giugno - "Sotto il cielo d'estate al Parco" è il nome della rassegna di eventi che prendono il via il prossimo 21 giugno e che sono stati presentati questa mattina a Casa Sanfilippo, sede del Parco archeologic ... Segnala msn.com