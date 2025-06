Estate a scuola | così la nascita dei ‘servizi sociali’ ha allontanato i meno abbienti dalle vacanze

L’estate a scuola segna un nuovo inizio, ma anche una riflessione profonda: gli "servizi sociali" si sono trasformati in "servizi a domanda individuale", allontanando molte famiglie meno abbienti dalla possibilità di vacanza e svago. Con le aule che si riconvertono in baby-parking e i ragazzi che animano spazi spesso sottovalutati, è il momento di chiedersi come rendere l’estate scolastica un’occasione di reale inclusione e benessere per tutti.

Venerdì 6 giugno sono finite le lezioni: bambini, tutti in vacanza, che bello! Lunedì 9 giugno si ricomincia con la scuola estiva, spesso nelle stesse aule appena lasciate, trasformate sommariamente in baby-parking, spesso animati da ragazzi volenterosi e sottopagati. Da tempo i Comuni non se ne occupano più direttamente organizzando e gestendo il servizio; più semplice dire che, invece che “servizi sociali”, sono “servizi a domanda individuale” da appaltare al costo più basso e soprattutto da proporre solo a chi ne ha bisogno. Non è sempre stato così. Finché il tema dell’educazione e dell’assistenza dei bambini e dei giovani ha prodotto “servizi sociali”, erano le istituzioni a farsi carico della loro costruzione, del mantenimento e del reperimento delle risorse economiche perché funzionassero al meglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Estate a scuola: così la nascita dei ‘servizi sociali’ ha allontanato i meno abbienti dalle vacanze

