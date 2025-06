Estate 2025 | tutti i migliori lidi del lago di Como

scoperto i segreti di queste meravigliose spiagge, preparatevi a immergervi in un’estate indimenticabile sul lago di Como. Dalle acque cristalline alle atmosfere rilassanti, ogni tappa racchiude il fascino di un territorio unico e affascinante. Pronti a scoprire i posti più amati e vivere momenti speciali con chi più amate? La stagione calda sta per arrivare, e il lago vi aspetta con il suo sorriso più bello.

Da Como fino a Mandello del Lario ecco un piccolo viaggio rinfrescante tra le spiagge attrezzate più amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere i primi giorni caldo in arrivo dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Dopo avervi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Estate 2025: tutti i migliori lidi del lago di Como

Tutti i mercatini del mese a Como, ecco dove sono nel primo weekend d'estate - Scopri i mercatini imperdibili di Como nel primo weekend d’estate, un’occasione perfetta per immergersi nella tradizione locale e scoprire tesori nascosti.

I turisti hanno voglia dei laghi lombardi. Da quello di Como a quello di Garda, gli albergatori si aspettano un’estate come lo scorso anno: da boom. Alberghi pieni, prezzi alle stelle. Anche se sulla qualità dell’acqua ci sono luci e ombre. Da una parte le tre band Vai su Facebook

Dai lidi cittadini fino a Menaggio, Gera, Sorico - La mappa dei rilevamenti di Ats promuove il Lario - Punteggio “eccellente” per 34 località, ok i laghi minori Vai su X

