Esplodono i prezzi di benzina e diesel per la guerra | da quanto non erano così alti

Stando alla consueta analisi di mercato, i prezzi di benzina e diesel si impennano a livelli mai visti da aprile, rispecchiando le tensioni geopolitiche e gli eventi internazionali recenti. Dopo una settimana di volatilità , questa escalation si riflette direttamente sui consumatori, con costi alle stelle che pesano sulle tasche di tutti. La situazione resta incerta: cosa ci riserva il futuro dei carburanti?

I rialzi registrati venerdì sui listini si riversano questa mattina sulle medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, che balzano ai massimi da inizio aprile. Venerdì le quotazioni dei prodotti raffinati hanno chiuso in forte calo, compensando tuttavia solo in piccola parte i forti aumenti registrati in settimana. Questa mattina, dopo gli attacchi Usa all'Iran, gli indicatori hanno aperto tutti al rialzo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un rialzo di un centesimo sul gasolio.

