Esplode ordigno all' Arenaccia | Forte il boato

Un’esplosione improvvisa scuote l’arenaccia all’alba, facendo sobbalzare i residenti e diffondendo paura tra i vicini. L’evento, avvenuto nei pressi del civico 15 di via Giuseppe Baffi, ha causato danni materiali significativi, ma fortunatamente nessuna vittima. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le cause e garantire la sicurezza della zona. Sull'episodio...

Paura a Secondigliano, esplode bidone davanti a un panificio: locale distrutto, danni alle case vicine.

Boato a corso Secondigliano: distrutto storico panificio, ipotesi racket - La forte esplosione alle 2 di notte: un ordigno era stato piazzato all'interno di un bidone. Come scrive rainews.it