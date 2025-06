Esperando tributo a Carlos Santana

Preparatevi a vivere un’indimenticabile notte di musica e magia! L’unica band ufficiale italiana di Carlos Santana si esibirà dal vivo all’Armonia Music Bar di Opera, venerdì 30 maggio alle 22. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trascinare dai celebri ritmi del maestro. Non perdete l’opportunità di riservare il vostro tavolo: chiamate ora al 3494719090 e preparatevi a una serata indimenticabile, dove il rock e i sogni si incontrano sotto le stelle.

L'unica band ufficiale italiana di Carlos Santana sarà dal vivo sul palco dell'armònia Music Bar a Opera Venerdi 30 maggio a partire dalle ore 22. Ingresso con consumazione obbligatoria, per prenotare il tavolo 3494719090. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Esperando tributo a Carlos Santana

In questa notizia si parla di: carlos - santana - esperando - tributo

Carlos Santana torna con il nuovo singolo ‘Me Retiro’ - Carlos Santana torna alla ribalta con il suo nuovo singolo “Me Retiro”, un brano che promette di conquistare il cuore di tutti.

Esperando in concerto: tributo a Carlos Santana; Concerto tributo a Carlos Santana con gli Esperando.

Esperando in concerto: tributo a Carlos Santana - 30 il Bonaventura Music Club di Buccinasco (Milano), in via Modena 15, ospita una serata interamente dedicata a Carlos Santana con gli Esperando in concerto. Come scrive mentelocale.it

Tributo a Carlos Santana a Villa di Donato - Dalla memorabile esibizione a Woodstock ed i primi album musicalmente innovativi al periodo meditativo fino alla rinnovata irruzione sulla scena del rock con il capolavoro ‘Supernatural’ con il quale ... Si legge su napolivillage.com