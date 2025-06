Esperance v Chelsea | formazione statistiche e anteprima

Preparatevi a un appassionante scontro tra Esperance e Chelsea, due formazioni pronte a dare tutto sul campo. Con statistiche aggiornate e un’anteprima esclusiva, analizzeremo le formazioni, le strategie e i protagonisti di questa sfida cruciale. Il Chelsea, in cerca di un punto per qualificarsi, punta a consolidare la propria posizione, mentre l'Esperance vuole sorprendere e proseguire il cammino nel prestigioso torneo. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo emozionante incontro!

2025-06-23 16:08:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima per esperance v Chelsea. Il Chelsea ha bisogno di un punto contro l’esperance domani per qualificarsi, ma vorrĂ andare negli ultimi 16 della Coppa del Mondo del club sul retro di una vittoria. Gli uomini di Enzo Maresca stavano apparentemente navigando nelle fasi a eliminazione diretta quando conducevano contro Flamengo nella loro ultima uscita, lo sciopero dei primi di Pedro Neto li metteva in controllo. Ma i gol di Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, combinati con il licenziamento senza cervello di Nicolas Jackson, hanno visto la squadra della Premier League sopraffatta a Filadelfia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

