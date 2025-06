Escursionista in difficoltà sull’isola di Capraia recuperato dai vigili del fuoco

Nella splendida cornice dell’isola di Capraia, un giovane escursionista in difficoltà ha richiesto aiuto, rischiando di trovarsi in grave pericolo senza acqua su un sentiero impervio. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e all’elicottero Drago, il ragazzo è stato recuperato in sicurezza, dimostrando ancora una volta come il coraggio e la professionalità possano fare la differenza tra rischio e salvezza. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, mettendo al sicuro una vita in pericolo.

CAPRAIA ISOLA – Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di ieri (22 giugno) sull’isola di Capraia, dove u n giovane escursionista ha richiesto aiuto al 112 trovandosi in difficoltà e senza acqua su un sentiero impervio. Il comando dei vigili del fuoco di Livorno, dopo aver attivato personale del distaccamento volontario dell’isola, ha mobilitato l’elicottero Drago del reparto volo di Cecina che, una volta individuato il ragazzo, ha provveduto al suo recupero ed al successivo trasporto in una piazzola di atterraggio, dove è stato possibile fornire assistenza da parte del personale sanitario del 118 e da volontari della protezione civile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

