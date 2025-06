Escursionista cade durante un' arrampicata e si fa male alla caviglia

Durante un'escursione sulle suggestive Piccole Dolomiti, una donna di 36 anni di San Giovanni Lupatoto ha subito una brutta caduta, ferendosi alla caviglia. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio sul Monte Cornetto, ha richiesto un tempestivo intervento di soccorso alpino. La bravura e la prontezza degli operatori hanno permesso di mettere in sicurezza l’escursionista e di accompagnarla rapidamente in ospedale, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la preparazione per affrontare le sfide della montagna.

Una 36enne di San Giovanni Lupatoto è caduta ieri, 22 giugno, durante un'arrampicata sulla Falesia delle Piccole Dolomiti, sul Monte Cornetto, in provincia di Vicenza. L'allarme è scattato intorno alle 16 e sul posto sono intervenuti con una jeep gli operatori del soccorso alpino di Schio che.

