Esami di maturità al Bambino Gesù nella scuola senza aule né banchi

Quest'anno, anche all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, la tradizione degli esami di maturità si rinnova in modo innovativo e solidale. Tre giovani pazienti stanno affrontando questa importante tappa in un contesto speciale, senza aule né banchi, dimostrando che la scuola può adattarsi ovunque e superare ogni limite. Un esempio di resilienza e speranza che ci invita a riflettere sul valore dell'istruzione in ogni circostanza.

(Adnkronos) – Con l'inizio delle prove orali della maturità, anche all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma il periodo degli scrutini di fine ciclo scolastico si avvia alla conclusione. "Quest'anno sono 3 i giovani pazienti che stanno sostenendo gli esami di maturità in ospedale e 14 i ragazzi che la settimana scorsa hanno affrontato gli esami . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

