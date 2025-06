Esagitato sui binari serata coi treni in tilt

Era una sera di tensione e paura quella di sabato a Saronno, quando un uomo di origini marocchine ha messo in subbuglio la stazione, creando panico tra i presenti. La sua condotta esagitata sui binari ha richiesto un intervento immediato di forze dell'ordine e soccorsi, prolungando il caos fino a tarda notte. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale garantire sicurezza e controllo nelle aree pubbliche, evitando che situazioni del genere degenerino ulteriormente.

Serata molto movimentata quella di sabato a Saronno per un uomo di origini marocchine che ha creato problemi in stazione. La situazione ha richiesto l’intervento della Polizia locale e dei soccorsi, quando è tornata alla normalità erano già le 23,30. L’allarme con la richiesta di soccorsi è stato lanciato intorno alle 22, quando alcuni passeggeri hanno segnalato il comportamento pericoloso di un uomo sui binari della fermata Saronno Centro. Era in evidente stato di agitazione, tant’è che dalla banchina è appunto sceso sul binario 4 dello scalo. Sul posto sono subito arrivati la pattuglia della Polizia locale di Saronno e gli operatori sanitari di Areu con ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esagitato sui binari, serata coi treni in tilt

In questa notizia si parla di: serata - binari - esagitato - treni

Treni, linea Firenze-Pisa: lavori sui binari, stop alla circolazione tra Empoli e Pontedera per due domeniche - Sulla linea Firenze-Pisa sono in programma lavori sui binari che comporteranno lo stop alla circolazione dei treni tra Empoli e Pontedera per due domeniche.

Cadavere di un uomo sui binari, ore di disagi e ritardi a Porta Nuova.

Esagitato sui binari, serata coi treni in tilt - Serata molto movimentata quella di sabato a Saronno per un uomo di origini marocchine che ha creato problemi in stazione. Da ilgiorno.it

Saronno, esagitato sui binari blocca i treni. Risolutivo l’intervento della polizia locale e dei soccorsi - SARONNO – Un esagitato tra i binari ha costretto ad uno stop la circolazione ferroviaria della stazione di Saronno. ilsaronno.it scrive