Errore del commercialista deve pagare il cliente? Cosa dice la legge

Se da un lato il commercialista è un prezioso alleato nella gestione delle pratiche fiscali, dall’altro può commettere errori che arrecano danni al cliente. La domanda cruciale è: quando è responsabile e deve risarcire? La legge italiana stabilisce che, in caso di negligenza o errore grave del professionista, il cliente ha diritto a essere risarcito. Ma quali sono i limiti e le condizioni di questa responsabilità? Vediamolo insieme.

Come è noto, il commercialista aiuta il cittadino a gestire correttamente gli obblighi fiscali, come la dichiarazione dei redditi, e offre consulenza su bonus, detrazioni e pratiche quotidiane. Se da un lato è una guida fondamentale per evitare sbagli e risparmiare legalmente, dall’altro non rappresenta una garanzia di infallibilità. Anche questo professionista sbaglia, rivelandosi la causa diretta di inadempienze fiscali ma, come ha spiegato la Sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13358 di quest’anno, il contribuente può essere bersaglio di sanzioni amministrative tributarie, anche per l’errore o l’irregolarità commessa da altri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Errore del commercialista, deve pagare il cliente? Cosa dice la legge

