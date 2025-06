Ermanno Corsi ci lascia

Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Ermanno Corsi, un gigante nel mondo della comunicazione. Claudio Quintano ci ricorda come il suo contributo abbia superato ogni limite, arricchendo il panorama con competenze e passione che hanno rivoluzionato la nostra societĂ . La sua ereditĂ , fatta di talento e dedizione, rimarrĂ un faro per chi desidera diffondere obiettivi personali e professionali. La sua influenza continuerĂ a inspirare generazioni future.

di Claudio Quintano (*) Un grande giornalista che ha moltiplicato, oltre i limiti, per le sue capacitĂ eccelse gli interessi gli ambiti, in un contesto altamente qualitativo che caratterizzano i Maestri delle comunicazione. Cioè, quella che ha contribuito a diffondere competenze e “credi” che hanno rivoluzionato la nostra societĂ nei suoi comparti, della quali si ha bisogno sempre piĂą per diffondere le realizzazioni di obiettivi personali, di gruppo, per l’appunto della societĂ intera, correttamente impostate, seguendo oggi, “obbligatoriamente”un percorsi di sostenibilitĂ . Frequentemente ci siamo incontrati, senza darci appuntamento nelle prossimitĂ dell’ascensore dell’ex Telecom, che mi porta a via Parisi, ove incontro i miei colleghi del Dipartimento degli Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) dell’UniversitĂ di Napoli Parthenope nella quale marco una lunga “militanza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Napoli, 21 giugno 2025 Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania esprime il cordoglio per la morte di Ermanno Corsi che è stato presidente dell'Odg della Campania per 18 anni. Toscano d'origine (era nato a Carrara) ma trasferitosi giovanissimo Vai su Facebook

Ermanno Corsi ci lascia; Addio al maestro Bianchi: fondatore e presidente della Polisportiva Chions; Treviglio celebra Ermanno Olmi: due giornate speciali per rendere omaggio al maestro.

Ermanno Corsi, un signore d'altri tempi

Addio a Ermanno Corsi, amico di Procida - È morto Ermanno Corsi, decano dei giornalisti campani, saggista, scrittore e per decenni alla guida delle istituzioni del giornalismo locale. ilgolfo24.it scrive