Erick Rowan da’ un consiglio a coloro che sono stati licenziati dalla WWE

Erick Rowan, ex superstar WWE, sa quanto possa essere devastante un licenziamento. In un’intervista recente con “Card Player”, ha condiviso un consiglio prezioso per chi si trova ad affrontare questa difficile prova: trasformare lo shock in una nuova opportunità di crescita. Perché, anche nei momenti più bui, c’è sempre una via d’uscita pronta a condurci verso un domani migliore.

Erick Rowan è stato, in passato, licenziato dalla WWE e dà un consiglio a chi ha subito lo stesso destino ultimamente. La superstar WWE Erick Rowan ha recentemente avuto un'intervista con "Card Player". Quando gli è stato chiesto di dare un consiglio a chi viene licenziato da una compagnia, Rowan ha dato un consiglio saggio che tutti possono condividere. "È sempre uno schifo essere licenziati da un lavoro, no? È uno shock", ha detto Erick Rowan. "Hai questa comodità, non importa quale sia. Anche se sei sempre all'erta e cerchi di fare del tuo meglio, a volte non è così. A volte non è importante.

