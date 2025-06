Erdogan | Non approviamo gli attacchi alla sovranità dell’Iran

In un contesto di tensioni crescenti, il presidente turco Recep Erdogan esprime una posizione ferma: non approva gli attacchi alla sovranità dell’Iran, indipendentemente da chi provenienti. Con un impegno deciso, Erdogan sottolinea gli sforzi della Turchia nel prevenire escalation che possano condurre a disastri ancora più gravi, illustrando una volontà di mantenere l’equilibrio e la stabilità nella regione. In questo scenario complesso, il suo messaggio rappresenta un importante segnale di diplomazia e responsabilità internazionale.

“ Non approviamo in alcun modo gli attacchi alla sovranità dell’Iran, indipendentemente da chi provengano”. È la posizione del presidente turco Recep Erdogan parlando degli attacchi di Israele e Stati Uniti. “Stiamo lavorando molto duramente per impedire che gli attacchi di Israele e dei suoi sostenitori contro il nostro vicino Iran si trasformino in un disastro ancora più grav e”, ha detto anche Erdogan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Erdogan: “Non approviamo gli attacchi alla sovranità dell’Iran”

In questa notizia si parla di: attacchi - iran - erdogan - approviamo

Israele dopo i missili: "Teheran brucerà". L'Iran: "Inutili i colloqui con gli Usa sul nucleare se continuano gli attacchi". Erdogan: fermare Netanyahu | Rischio contaminazione radioattiva? - La tensione tra Israele e Iran si intensifica, minacciando la stabilità regionale e il futuro delle trattative sul nucleare.

"Non approviamo mai gli attacchi alla sovranità dell'Iran e alla sicurezza della nostra regione, indipendentemente da chi provengano, ed esprimiamo chiaramente la nostra reazione". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip #Erdogan, come riferisce Vai su X

VIDEO Erdogan: Non approviamo gli attacchi alla sovranità dell'Iran - LaPresse; Iran-Israele, news. Nato: “Attacco Usa non viola diritto internazionale”.

Turchia, Erdogan: «Non approviamo in alcun modo gli attacchi alla sovranità dell'Iran» - È la posizione del presidente turco Recep Erdogan parlando degli attacchi di Israele e Stati Uniti. msn.com scrive

Attacco Usa, quale potrebbe essere la risposta dell’Iran: le ipotesi sul tavolo - Gli Stati Uniti hanno deciso di attaccare i siti nucleari dell’Iran, colpendo anche il più protetto di tutti: Fordow, che solo le bombe “bunker buster” a stelle e strisce potevano prendere di mira. Come scrive tg24.sky.it