Era scomparso nel nulla | dopo sei giorni d' angoscia è stato ritrovato

Dieter Niessner, il turista tedesco di 72 anni scomparso sei giorni fa nel cuore di Sirmione, è stato finalmente ritrovato. Dopo un'angosciosa attesa, la sua sparizione ha suscitato preoccupazione tra familiari e cittadini. La determinazione delle autorità e la solidarietà della comunità hanno fatto la differenza, portando al ritrovamento di un uomo che ora può tornare a casa. La speranza si rinnova, dimostrando che insieme si possono superare anche le prove più difficili.

È stato ritrovato Dieter Niessner, il turista tedesco di 72 anni scomparso lunedì 16 giugno. In vacanza sul Garda con la moglie – alloggiava a Costermano, comune della sponda veronese del Benaco – era svanito nel nulla mentre passeggiava nel centro storico di Sirmione. L’ultima volta era stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Era scomparso nel nulla: dopo sei giorni d'angoscia è stato ritrovato

