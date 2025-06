Eppure Sentire live al Tennis Club Torricelle

Immergiti in un'esperienza unica di musica dal vivo al Tennis Club Torricelle, dove il mercoledì diventa il giorno perfetto per rilassarsi e lasciarsi trasportare dalle note. Il 25 giugno alle 19.30, non perdere Eppure Sentire, trio veronese che rende omaggio alla straordinaria Elisa, portando energia e emozione in una cornice incantevole. Un evento da vivere e condividere in compagnia, perché la buona musica merita sempre di essere ascoltata live.

Continuano i mercoledì con musica live al Tiki bar del Tennis Club Torricelle. Relax e buona musica sono un binomio perfetto in una location fantastica. Mercoledì 25 Giugno alle ore 19.30 è la volta di Eppure Sentire, trio musicale veronese avviato nel 2024 per omaggiare live la musica di Elisa. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - "Eppure Sentire" live al Tennis Club Torricelle

In questa notizia si parla di: eppure - sentire - tennis - club

Successo per il torneo 'Città di Prato': celebrazione dei 50 anni del Tennis Club Prato - Il torneo "Città di Prato" celebra con successo i 50 anni del Tennis Club Prato. Questa edizione si chiude con un bilancio entusiasta, grazie a un’organizzazione impeccabile e a performance straordinarie, con i vincitori Sesko e Thamm che hanno brillato sul campo.

Semplicemente sontuoso. Ha perso. Ha perso ma continuiamo a scegliere lui. Jannik Sinner, sconfitto nella finale del Roland Garros con Carlo Alcaraz, in cinque set. Lo scegliamo per come è. Colpi straordinari eppure niente mano all’orecchio per sentire gli Vai su Facebook

Eppure Sentire live al Tennis Club Torricelle il 25 giugno 2025.

Tennis: sotto 6-0, 5-0 e con un match point contro. Eppure Tara Moore vince l'incontro - Moore (nove titoli ITF e il secondo turno di Wimbledon nel 2016) ha evitato l'umiliante ... Scrive repubblica.it