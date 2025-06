Epilessia l’Asst Rhodense è Centro Nazionale di 2° livello per età infantile ed età adulta

L'ASST Rhodense ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dalla LICE come Centro Epilessia Nazionale di II° livello per età infantile e adulta, attestando l'eccellenza delle sue equipe specializzate. Questo traguardo valorizza il lavoro dei professionisti della Neuropsichiatria Infantile e della Neurologia, guidati rispettivamente dal Dr. Federico Raviglione e dalla Dottoressa Maria Grazia Riggio. Per la LICE, l’ASST Rhodense rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel trattamento e nella cura dell’epilessia in Italia.

L’ASST Rhodense è stata riconosciuta da LICE (Lega Italiana Contro Epilessia) come Centro Epilessia Nazionale di II° livello per età infantile ed età adulta. Questo riconoscimento premia il lavoro svolto dai team della Neuropsichiatria Infantile, diretta dal Dr. Federico Raviglione e della Neurologia, diretta dalla Dottoressa Maria Grazia Riggio. Per la Lice, Asst Rhodense è . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: epilessia - asst - rhodense - infantile

Asst Rhodense: “Dimezzato numero dei pazienti senza medico nel Bollatese” - L’Asst Rhodense annuncia con soddisfazione la conquista di aver dimezzato il numero di pazienti senza medico nel Bollatese.

Epilessia, l’Asst Rhodense è Centro Nazionale di 2° livello per età infantile ed età adulta.

Epilessia, l’Asst Rhodense è Centro Nazionale di 2° livello per età infantile ed età adulta - L’ASST Rhodense è stata riconosciuta da LICE (Lega Italiana Contro Epilessia) come Centro Epilessia Nazionale di II° livello per età infantile ed età ... Si legge su ilnotiziario.net

Asst Rhodense: attivata l'oftalmologia pediatrica - di popolazione e alla collaborazione con le UO di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, per la gestione dei casi ... Secondo primamilanoovest.it