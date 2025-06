epav sceglie orto creativo per la creazione del nuovo sito web

Treviso, 23 giugno 2025 – Epav Srl, azienda con oltre 30 anni di esperienza nel settore delle pavimentazioni in pietra naturale, ha scelto Orto Creativo per dare vita al suo nuovo sito web. Un progetto che riflette la qualità artigianale e l’innovazione di un’azienda leader nel settore. Con questo restyling digitale, Epav si prepara a consolidare la sua presenza online, offrendo ai clienti un’esperienza ancora più coinvolgente e informativa...

Treviso, 23 giugno 2025 – Orto Creativo, agenzia specializzata in web marketing e digital strategy con base a Treviso, annuncia con orgoglio il lancio del nuovo sito web per Epav Srl, azienda dalle solide radici artigiane, attiva da oltre 30 anni nel settore delle pavimentazioni in pietra naturale. Fondata a Treviso, Epav si distingue per la realizzazione di pavimentazioni esterne ed interne in marmo, porfido, quarzite e altri materiali certificati, gestendo grandi commesse pubbliche e private, grazie a un parco mezzi all’avanguardia, personale qualificato e rigorosi controlli in cantiere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it