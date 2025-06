Entra in mare con il materassino e sparisce tra le onde | 72enne ritrovato senza vita dopo 24 ore di ricerche

Un pomeriggio di relax in mare si è trasformato in una tragedia inattesa. Giuseppe Nasole, 72 anni di Faggiano, è scomparso misteriosamente mentre si trovava su un materassino gonfiabile nelle acque di Marina di Lizzano. Dopo 24 ore di angoscianti ricerche, il suo corpo è stato ritrovato senza vita, lasciando una comunità sgomenta. La vicenda ci ricorda quanto possa essere imprevedibile la forza del mare e l’importanza della massima prudenza.

Era uscito in mare su un materassino gonfiabile, ma non ha mai fatto ritorno. Dopo oltre 24 ore di ricerche, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di Giuseppe Nasole, 72 anni, residente a Faggiano (Taranto), scomparso nel pomeriggio di sabato 21 giugno nelle acque di Marina di Lizzano. A riferirlo è Il Quotidiano di Puglia. L’allarme è scattato grazie ad alcuni bagnanti che, insospettiti dalla prolungata assenza dell’uomo, hanno notato sulla spiaggia libera — tra Lido Cisaniello e il ponte — alcuni oggetti personali: una borsa rossa, un telo azzurro, un paio di scarpe grigie e l’auto ancora parcheggiata nei dintorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Entra in mare con il materassino e sparisce tra le onde: 72enne ritrovato senza vita dopo 24 ore di ricerche

A recuperare il corpo dal mare è stata la guardia costiera di Taranto Vai su Facebook

