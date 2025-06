Enrico Mentana verso l’addio a La7? Il messaggio social che fa riflettere sul suo futuro

Enrico Mentana si avvia verso un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera, lasciando dietro di sé 15 anni di successi e impegno giornalistico alla guida del Tg La7. Con un messaggio sui social che ha fatto riflettere molti, il suo futuro si fa ancora più incerto e intrigante. Cosa riserva il prossimo capitolo per uno dei volti più iconici del giornalismo italiano? Resta sintonizzato, perché il meglio deve ancora venire.

Un bilancio lungo 15 anni alla guida del Tg La7. Enrico Mentana, storico volto del giornalismo italiano, ha pubblicato un post su Instagram che ha acceso numerose ipotesi sul suo futuro professionale. Il prossimo 2 luglio segnerà il quindicesimo anniversario della sua direzione del Tg La7, un traguardo che il giornalista ha voluto celebrare con una riflessione dai toni profondi e, per alcuni, allarmanti. Il messaggio che fa pensare a un possibile addio. " Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1?, scrive Mentana, ripercorrendo il suo lungo percorso professionale.

