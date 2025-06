Enrico Mentana lascia La7? Post criptico | Devi capire quando è il momento di staccare

Enrico Mentana lascia La7? La domanda scuote il mondo del giornalismo, alimentata da un post su Instagram dal tono criptico. Con 15 anni alla guida del TgLa7 e un passato di successo tra Tg5 e Tg1, Mentana sembra riflettere sul suo futuro. Quando arriva il momento di staccare la spina? Solo il tempo potrà svelarlo, ma intanto il suo addio potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Enrico Mentana abbandona La7? Sono in tanti a porsi questa domanda nelle ultime ore e ad alimentare quello che per ora sembra soltanto un gossip estivo è lo stesso giornalista con un post su Instagram particolarmente criptico. “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5 e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1 - scrive il giornalista -. Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato “per sempre”, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo”. Parole che sembrano preparare il terreno a una rivelazione successiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net