Enrico Mentana lascia La7? Il post criptico nonostante la scadenza del contratto al 2026

Enrico Mentana, volto storico di La7, sorprende i fan con un post enigmatico che ripercorre gli ultimi anni della sua carriera. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, le sue parole sembrano nascondere un messaggio più profondo, alimentando voci di un possibile addio alla rete o al giornalismo. Il suo post criptico, "Il 2 ...", lascia aperte molte interpretazioni e accende il dibattito sul futuro del celebre giornalista.

Un post che racconta gli anni di carriera o il preludio di un addio? Enrico Mentana, noto giornalista di La7, ha pubblicato un post criptico in cui ripercorre i suoi ultimi anni di carriera, ma potrebbe esserci un messaggio dietro. In tantissimi hanno, infatti, registrato un campanello di allarme che riguarderebbe un possibile allontanamento, dall’emittente ma anche dalla carriera giornalistica. Enrico Mentana lascia La7? Il criptico post. “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it