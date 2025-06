Enrico Mentana lascia il TGLa7 o gioca al rilancio?

Enrico Mentana lascia il TgLa7 o si prepara a un rilancio epocale? Dopo 15 anni al timone, il suo futuro sembra in bilico, con segnali che lasciano il pubblico e gli addetti ai lavori sbalorditi. La sua decisione potrebbe segnare una svolta storica nel panorama televisivo italiano. Ma cosa ha in mente Mentana? Restate sintonizzati, perché la sua prossima mossa potrebbe riscrivere le regole del giornalismo in Italia.

Sarebbe clamoroso. Il TGLa7, dopo 15 anni, si appresterebbe ad una vera e propria svolta: finisce l’era di Enrico Mentana al telegiornale della TV di Urbano Cairo. O questo, quanto meno, è ciò che lascia intendere il direttore. In un post su Instagram, il giornalista scrive: Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del tgla7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al tg1. Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato “per sempre”, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Enrico Mentana lascia il TGLa7 o gioca al rilancio?

