Enrico Mentana lascia il TgLa7 dopo 15 anni? Bisogna capire quando staccare

Dopo 15 anni al timone del TgLa7, Enrico Mentana ha deciso di lasciare il suo ruolo, aprendosi a un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Un percorso ricco di passione, dedizione e sfide, che ha segnato una generazione di spettatori e professionisti. La vera lezione? Imparare a riconoscere il momento di staccare, per lasciare spazio a nuove opportunità e rinascite. Ma quando è davvero il momento di dire basta?

« Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tgla7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato 'per semprè, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento.

Enrico Mentana, il volto iconico del giornalismo italiano, potrebbe lasciare il TgLa7, lasciando tutti a domandarsi quando sia il momento di staccare.

Enrico Mentana: "Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida di TgLa7. L'insegnamento più grande? Devi capire tu quando staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo".

