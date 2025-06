Enrico Mentana festeggia i 15 anni a La7 e dice | Devi capire tu quando è il momento di staccare Ed è subito giallo

Enrico Mentana celebra 15 anni di successi a La7, ma il suo ultimo post su Instagram ha acceso il ciak di un vero e proprio giallo mediatico. Tra parole enigmatiche e un tono malinconico, i fan si interrogano sul suo futuro, sospettando un addio imminente o magari un nuovo capitolo ancora da scrivere. Il 2 luglio si avvicina, e con esso, forse, la fine di un’epoca…

Un post su Instagram dal sapore vagamente malinconico e con un messaggio che ai più è apparso foriero di imminenti novità. Tanto è bastato a scatenare un “caso Enrico Mentana” o, meglio, un “giallo Enrico Mentana”. Il direttore lascerà il Tg La7 e forse anche la stessa rete? A questo punto sono in molti a chiederselo, a partire dai follower del giornalista. Il post di Enrico Mentana che alimenta il “giallo” sul suo futuro a La7. «Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it