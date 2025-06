Enrico Destro general manager di Grom

Enrico Destro, con oltre tre decenni di esperienza nei settori del lusso e del lifestyle, porta la sua visione globale e la sua leadership strategica a Grom, il marchio italiano che ha rivoluzionato il mondo del gelato artigianale. La sua nomina segna un nuovo capitolo di innovazione e crescita, rafforzando l'impegno di Grom a offrire prodotti di alta qualità attraverso un approccio omnichannel. È una scelta che promette di elevare ulteriormente il brand e le sue eccellenze.

Grom, l’iconico marchio italiano di gelati rinomato per il suo impegno a favore di ingredienti di alta qualità e innovativo approccio omnichannel, annuncia la nomina di Enrico Destro  a General Manager. Con oltre 30 anni di esperienza di leadership internazionale nei settori del lusso e del lifestyle, Destro ha ricoperto ruoli dirigenziali presso marchi riconosciuti a livello mondiale, tra cui Alessi, EssilorLuxottica, Bulgari e Damiani. È riconosciuto nel settore per la sua visione strategica, solida leadership ed orientamento ai risultati. In qualità di General Manager, sarà responsabile della crescita del business cross-channel e della trasformazione organizzativa, facendo leva sulla sua esperienza nel trade, il suo acume analitico e la sua consolidata visione strategica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it