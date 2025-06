Enorme buco coronale al centro del Sole è rivolto verso la Terra | tempesta solare attesa il 25 giugno

Un gigantesco buco coronale, esteso centinaia di migliaia di chilometri, si staglia al centro del Sole, puntando direttamente verso la Terra. Questa struttura sorprendente sta inviando un potente flusso di vento solare, e secondo la NOAA, il suo impatto è atteso il 25 giugno, promettendo una possibile tempesta geomagnetica. Come potrebbe questa esplosione solare influenzare il nostro pianeta? Scopriamolo insieme.

Un buco coronale di centinaia di migliaia di chilometri √® apparso sul Sole. La struttura si trova al momento al centro della stella e punta direttamente verso la Terra, verso cui sta inviando un flusso di vento solare. L'impatto, secondo la NOAA, √® previsto il 25 giugno, quando si innescher√† una tempesta geomagnetica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: buco - coronale - centro - sole

Immenso buco coronale comparso sul Sole punta la Terra: allerta per tempesta solare il 14 giugno - Un immenso buco coronale sul Sole sta puntando verso la Terra, scatenando allerta per una potente tempesta solare prevista per il 14 giugno.

Un gigantesco buco coronale si è aperto sull’atmosfera del Sole e sta inviando vento solare ad altissima velocità verso la Terra. Cosa potrebbe succedere nelle prossime ore ? Vai su Facebook

Enorme buco coronale al centro del Sole, è rivolto verso la Terra: tempesta solare attesa il 25 giugno; Sole: un buco gigante rilascia vento solare verso la Terra provocando tempeste geomagnetiche; Sul Sole si è aperto un enorme buco: le conseguenze per la Terra.

Enorme buco coronale al centro del Sole, è rivolto verso la Terra: tempesta solare attesa il 25 giugno - La struttura si trova al momento al centro della stella e punta direttamente verso la Terra, verso cui sta inviando un ... Segnala fanpage.it

Immenso buco coronale comparso sul Sole punta la Terra: allerta per tempesta solare il 14 giugno - Gli scienziati prevedono una tempesta geomagnetica sabato 14 giugno a causa di un flusso di vento solare in viaggio verso la Terra ... Si legge su fanpage.it