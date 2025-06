Eni accordo con Ares Management per la cessione del 20 per cento di Plenitude

Eni ha annunciato un importante accordo con Ares Management per la cessione del 20% di Plenitude, un’operazione dal valore complessivo di circa 2 miliardi di euro. Questa partnership strategica valorizza la società a oltre 12 miliardi di euro, rafforzando la sua posizione nel settore energetico. Tuttavia, il perfezionamento dell’accordo è ancora soggetto all’approvazione delle autorità competenti, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione.

Ares Management ha siglato un’intesa con Eni per acquisire una quota del 20 per cento nella società Plenitude. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a circa 2 miliardi di euro, sulla base di una valutazione patrimoniale di 10 miliardi di euro e un enterprise value superiore a 12 miliardi. Il perfezionamento dell’accordo resta subordinato all’approvazione da parte delle autorità competenti. Mediobanca ha agito in qualità di advisor finanziario per Eni. Con questa mossa, Ares si è aggiunta a Energy Infrastructure Partners, già detentrice del 10 per cento del capitale di Plenitude. Attiva in oltre 15 Paesi, Plenitude opera con una capacità rinnovabile installata superiore a 4 Gw, serve oltre 10 milioni di clienti e dispone di 21. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Eni, accordo con Ares Management per la cessione del 20 per cento di Plenitude

