EMU Iris v0.10 Alpha | Nuovo Emulatore e Debugger Sperimentale per PlayStation 2

Scopri Iris V010 Alpha, il nuovo emulatore e debugger sperimentale per PlayStation 2 che sta rivoluzionando la scena homebrew. Dopo oltre sette mesi di sviluppo, questa versione iniziale promette di aprire nuove possibilità per gli appassionati di retro gaming e sviluppo indipendente. Con caratteristiche innovative e un potenziale ancora tutto da esplorare, Iris si presenta come un’ottima alternativa alle soluzioni più mature. Resta con noi per scoprire come potrebbe cambiare il modo di giocare e sviluppare su PS2.

Un nuovo emulatore per PlayStation 2 sta facendo parlare di sé nella scena homebrew: si chiama Iris ed è stato appena rilasciato in una prima versione alpha dopo oltre 7 mesi di sviluppo. Cos’è Iris?. Iris è un emulatore e debugger sperimentale per PlayStation 2, sviluppato da AllKern e pubblicato su GitHub. A differenza di soluzioni più mature come PCSX2, Iris è ancora in una fase molto precoce, ma promette di offrire un’alternativa open-source con un approccio diverso all’emulazione della PS2. Stato Attuale: Primi Test con Giochi Commerciali. Al momento, Iris riesce ad avviare alcuni giochi, ma con performance ancora molto limitate. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [EMU] Iris v0.10 Alpha : Nuovo Emulatore e Debugger Sperimentale per PlayStation 2

In questa notizia si parla di: emulatore - playstation - iris - alpha

