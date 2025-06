Emma Villas Codyeco Lupi Siena Il tecnico è Petrella | Grande sfida

Emma Villas Codyeco Lupi Siena accende la passione del volley italiano con l'arrivo di Francesco Petrella, il giovane tecnico che promette di portare nuova energia e ambizione nel club. Con un passato tra Trento, Modena e la Polonia, Petrella si prepara a guidare la squadra verso grandi traguardi. "Questa realtà è importante e c’è l’ambizione di fare bene," afferma, sottolineando come il suo entusiasmo sia solo all’inizio di una grande avventura. La grande sfida sta per cominciare!

Prime parole di Francesco Petrella (foto) come nuovo allenatore della Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Il coach, classe 1989, con esperienze da secondo a Trento, e poi da primo a Modena e in Polonia, siederà sulla panchina del club nato dalla collaborazione tra Emma Villas e Lupi Santa Croce. "Si tratta di una realtà importante e c'è l'ambizione di fare bene – dice Petrella. – Appena ho avuto contatti con la società , ho pensato che questa potesse essere la scelta giusta e alla fine è arrivata la decisione e ci siamo trovati rapidamente d'accordo. La mia ambizione era trovare una società che mi potesse permettere di lavorare bene.

Pallavolo Serie A2. Emma Villas: caccia al tecnico. C'è l'idea Francesco Petrella - La Emma Villas cerca un nuovo allenatore in Serie A2 di pallavolo, con l'ipotesi che sia Francesco Petrella, dopo l'addio di Gianluca Graziosi, ormai ufficiale a Taranto.

