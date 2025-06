Emma Raducanu svela la ‘tattica' usata con Carlos Alcaraz | Bisogna tenerli sulle spine

Emma Raducanu svela i retroscena della strategia con Carlos Alcaraz, rivelando come mantenere alta la tensione e l’adrenalina nel gioco. Quando lo spagnolo le ha proposto di affrontare il doppio misto agli US Open, Emma ha condiviso un’intensa esperienza: "È una luce positiva con cui stare". Scopriamo insieme come queste dinamiche possano fare la differenza in campo e alimentare la passione per il tennis. Continua a leggere.

Emma Raducanu racconta com'è andata con Carlos Alcaraz quando lo spagnolo le ha chiesto di giocare assieme il doppio misto allo US Open: "È una luce positiva con cui stare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

