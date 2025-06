Emily in Paris si ispira a Raffaella Carrà nelle nuove puntate romane

Emily in Paris si ispira a Raffaella Carrà nelle nuove puntate romane, portando un tocco di glamour e gioco di stile nella Città Eterna. Lily Collins, nei panni di Emily, si lascia ispirare dalla grinta e dall’eleganza della mitica showgirl italiana, rivisitandola attraverso look sofisticati come jumpsuit geometriche, sandali con plateau e accessori di tendenza. Questi outfit eleganti e audaci rendono omaggio alla carismatica Raffaella, trasformando la serie in un tributo di stile e passione.

Dopo averla vista girare per le strade di Roma nella quarta stagione di Emily in Paris, Lily Collins (Emily Cooper) è tornata nella città Eterna per filmare il sequel della serie Netflix. Ecco i primi look della nuova stagione. Jumpsuit geometrica di Diane von Furstenberg, sandali con plateau di Sergio Rossi e bracciale di Marc Deloche: con questo outfit e questo nuovo taglio di capelli la protagonista ricorda Raffaella Carrà. Gli outfit della regina assoluta della TV italiana non erano solo moda, ma simboli di emancipazione femminile e libertà espressiva. Il suo stile è, ancora oggi, emblema di coraggio, modernità e anticonformismo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Emily in Paris si ispira a Raffaella Carrà nelle nuove puntate romane

