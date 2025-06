Emergenza e Rianimazione 2025 successo per il convegno sull’area critica

Roma, 23 giugno 2025 – La quinta edizione del Congresso Nazionale “Emergenza e Rianimazione 2025” si è conclusa con grande successo presso il CNR, confermandosi come appuntamento imprescindibile per chi opera nelle aree critiche. Due giornate di incontri, formazione e innovazione hanno riunito professionisti sanitari, studenti e esperti, rafforzando la collaborazione e l’eccellenza nel campo dell’emergenza-urgenza. Un evento che continuerà a plasmare il futuro delle emergenze in Italia.

Roma, 23 giugno 2025- Si è conclusa nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in Piazzale Aldo Moro, la quinta edizione del Congresso Nazionale “Emergenza e Rianimazione 2025”, un evento diventato ormai punto di riferimento per la formazione degli operatori sanitari impegnati in prima linea nell’emergenza-urgenza. Due giornate dedicate a medici, infermieri, soccorritori e studenti delle professioni sanitarie, con un programma che unisce aggiornamento teorico e simulazioni pratiche ad alta fedeltà. Alla guida dell’iniziativa il dott. Fausto D’Agostino, anestesista-rianimatore e fondatore del Centro Formazione Medica (CFM), realtà d’eccellenza nella preparazione tecnico-operativa in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

