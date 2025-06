Emergenza caldo l' Asp in strada per proteggere i cittadini | domani gazebo in via Ruggero Settimo

L’ASP si mobilita in strada per proteggere i cittadini dall’emergenza caldo: domani, in via Ruggero Settimo, un gazebo dedicato all’informazione e alle consulenze gratuite. Un’opportunità per sensibilizzare sulla prevenzione dei rischi legati alle ondate di calore e condividere consigli pratici per affrontare le giornate più torride. Nell’ambito del Piano Emergenza Caldo 2025, l’azienda si impegna a garantire sicurezza e benessere alla comunità, perché nessuno resti solo di fronte al caldo estivo.

Una giornata di informazione e consulenze gratuite per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alle ondate di calore estive, ma anche per offrire consigli utili per affrontare al meglio le giornate torride. Nell'ambito delle attività previste dal Piano Emergenza Caldo 2025, l'azienda.

