Emergenza 118 in Emilia-Romagna i tempi più rapidi di risposta

In Emilia-Romagna, l'emergenza 118 si distingue per tempi di risposta rapidissimi, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama nazionale. Grazie a un sistema integrato e altamente efficiente, questa regione garantisce interventi tempestivi e di qualità, rafforzando la rete tra territorio e ospedale. Lo attestano i riconoscimenti ufficiali del Ministero della Salute e i livelli di assistenza erogata. Un modello che fa la differenza nella vita di chi ha bisogno di aiuto immediato.

“Il sistema di emergenza territoriale dell’Emilia-Romagna è uno dei migliori nel Paese, in termini di livelli di prestazione erogata e di connessione con la rete ospedaliera. Lo certifica anche il ministero della Salute sulla base dei Lea, i livelli essenziali d’assistenza, per quanto riguarda i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Emergenza 118, in Emilia-Romagna i tempi più rapidi di risposta

In questa notizia si parla di: emergenza - emilia - romagna - tempi

Report sui tempi d’arrivo del 118 in Emilia Romagna: “I parametri non sono rispettati” - In Emilia Romagna, il tempo di intervento del servizio 118 non sempre rispecchia gli standard necessari, mettendo a rischio vite preziose.

#Salute. Emergenza 118, in #EmiliaRomagna i tempi più rapidi di risposta: tre minuti sotto il target nazionale di 18 minuti. Oltre 512mila le chiamate registrate lo scorso anno, più di 527mila i pazienti assistiti La #notizia https://regioneer.it/Emergenza118-23g Vai su X

#MALTEMPO EMILIA ROMAGNA, ALLAGAMENTI DIFFUSI TRA MODENESE E BOLOGNESE: E' EMERGENZA, “EVITARE SPOSTAMENTI” | VIDEO Vai su Facebook

EMILIA-ROMAGNA: Emergenza 118, in Regione i tempi più rapidi di risposta; Emergenza 118, Emilia-Romagna tra le più rapide d’Italia:; Emilia-Romagna, il 118 tra i più efficienti d’Italia: tempi di risposta medi inferiori agli standard nazionali.

Emergenza 118, in Emilia-Romagna i tempi più rapidi di risposta: tre minuti sotto il target nazionale - Romagna è uno dei migliori nel Paese, in termini di livelli di prestazione erogata e di connessione con la rete ospedaliera. Da gazzettadiparma.it

Tempi di intervento del 118: in Emilia Romagna più rapidi del target nazionale - Romagna, per quanto riguarda il sistema di emergenza territoriale del 118, si registrano i tempi più rapidi di risposta, “3 minuti sotto il target nazionale di 18 minuti”. Scrive reggionline.com