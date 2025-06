Emanuela Orlandi | dopo 42 anni di polemiche e speranze la verità è ancora lontana

Sei passati 42 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, un mistero che continua ad appassionare e dividere l’Italia. Tra polemiche, rivelazioni e teorie, il caso resta avvolto nel segreto, lasciando ancora irrisolti molti interrogativi. È possibile che, dopo così tanto tempo, le piste siano ormai esaurite? Oppure, ci sono ancora speranze di scoprire la verità? La risposta potrebbe risiedere oltre i confini delle piste conosciute.

Sono passati 42 anni da quel maledetto 22 giugno 1983 ma non si fermano e mai si sono fermate, polemiche, rivelazioni, testimonianze, ipotesi, in uno dei misteri più controversi del ‘900: la sparizione delle quindicenni Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Esistono centinaia di riscontri, ipotesi, indagini, documenti ma perché si resta sempre senza una chiave di lettura complessiva? Possibile che dopo oltre quattro decenni le piste restino tutte ancora incredibilmente aperte, in un caso che è diventato una sorta di enciclopedia che continua ad avere nuove voci e appendici? Questo mentre la povere Emanuela e Mirella sono diventate l’emblema di una giustizia mozzata che non sa o non può arrivare ad una verità, neppure storica. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it