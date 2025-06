Ema | vaccini covid sicuri Non provato legame con morti

Secondo l’Agenzia europea dei medicinali, i vaccini anti Covid sono considerati sicuri, senza prove di un legame diretto con i decessi avvenuti successivamente alla somministrazione. Questo rassicura milioni di cittadini preoccupati, sottolineando la validità e affidabilità delle vaccinazioni. Un dato importante che contribuisce a rafforzare la fiducia nelle strategie di vaccinazione per la tutela della salute pubblica.

