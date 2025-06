Elsbeth 2 la seconda stagione debutta su Rai2 | ecco quando in tv e anticipazioni

L’attesa è finita: Elsbeth 2, il sequel della celebre serie statunitense, debutta questa sera su Rai2! Ideata dai rinomati Robert e Michelle King, questa seconda stagione promette emozioni intense e colpi di scena mozzafiato. Da lunedì 23 giugno 2025, alle ore 21.20, non perdere l’appuntamento con nuovi episodi che ti terranno incollato allo schermo. Preparatevi a scoprire cosa riserva il destino della protagonista in questa imperdibile avventura televisiva.

Cresce l'attesa per i nuovi episodi di Elsbeth, la serie televisiva statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King, secondo spin-off di The Good Wife. La seconda stagione arriva in esclusiva assoluta in prima serata, da lunedì 23 giugno 2025, su Rai2 con i nuovissimi episodi. Stasera, lunedì 23 giugno 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda stagione di " Elsbeth 2 ", la serie televisiva di successo spin-off dei legal drama di successo "The good wife" e "The good fight". Nel ruolo della protagonista ritroviamo Carrie Preston interpreta l'avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni che, dopo una brillante carriera a Chicago, mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York ad incastrare pericolosi criminali.

