elodie e sfera ebbasta insieme nel singolo yakuza

Yakuza è il titolo del nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta, s econda collaborazione tra gli amati arti s ti della s cena pop-urban. Yakuza, il nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta, è disponibile da venerdì 27 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali. Yakuza è prodotto da Rvssian, producer di fama internazionale che ha firmato hit per artisti del calibro di Bad Bunny, J Balvin, Nicki Minaj e in precedenza per lo stesso Sfera Ebbasta. Dopo il successo della loro prima collaborazione in Anche stasera (uscita il 17 novembre 2023, certificata triplo platino ), Elodie e Sfera Ebbasta, attualmente impegnato con il suo Summer Tour 2025, tornano insieme per un inedito, rafforzando un’intesa artistica tra le più forti e credibili della scena pop-urban italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu