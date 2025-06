Elisabetta Canalis il bikini nero classico ad Alghero con la figlia

Dopo mesi frenetici tra impegni professionali e viaggi oltre oceano, Elisabetta Canalis si concede un meritato break nella sua amata Sardegna. La modella e showgirl, rilassata nel suo classico bikini nero ad Alghero con la figlia, ritrova l’energia tra le onde cristalline e il calore della famiglia. È in questi momenti di pura serenità che si riscopre il vero significato del relax e della felicità .

Dopo mesi caotici, scorsi tutto sommato velocemente tra impegni lavorativi a cavallo tra l’Italia e l’oltreoceano e la tranquilla quotidianità a Los Angeles, Elisabetta Canalis è finalmente tornata nella sua amata Sardegna. Una meritata pausa con location la propria terra natia, nel segno del sano relax e del confortante clima familiare, che come nient’altro sa ricaricare le batterie. Tra attimi di impagabile serenità e intense giornate di mare la showgirl di origini sarde sta ovviamente trovando il tempo anche per qualche fashion moments alla sua maniera, lì ben piazzato per incantare e ispirare i propri followers. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Canalis, il bikini nero classico ad Alghero con la figlia

In questa notizia si parla di: elisabetta - canalis - bikini - nero

Elisabetta Canalis, prime foto in bikini dell’estate: fisico scolpito a 46 anni - Con l’estate alle porte, Elisabetta Canalis conquista i fan con le sue prime foto in bikini. A 46 anni, la showgirl sarda sfoggia un fisico scolpito e irresistibile, mentre si rilassa durante uno shooting all’aperto.

#ElisabettaCanalis Credit: Alessandro Verace Vai su Facebook

Elisabetta Canalis, il bikini nero classico ad Alghero con la figlia; Il bikini giallo di Elisabetta Canalis per la moda Estate 2024; Elisabetta Canalis al mare, costume in stile Baywatch tra bikini e moto d’acqua.

Elisabetta Canalis col bikini nero: per l’estate 2023 punta sullo stile dark - Così come fatto durante le serate fuori con gli amici, anche per le mattinate alle prese con la tintarella Elisabetta Canalis ha puntato sul ... fanpage.it scrive

Il bikini nero di Elisabetta Canalis per l'Estate 2023 - Tra i capi dell'armadio estivo di Elisabetta Canalis must have dell'estate, c'è anche il classico bikini nero con un twist luminoso, perfetto per assecondare la tendenza glitter della moda Estate ... Come scrive elle.com