Elio debutto al botteghino | il flop di Pixar svelato

Il debutto di “Elio”, nuovo film Pixar e Disney, scuote l’industria cinematografica con un inatteso flop al botteghino. Con soli 21 milioni di dollari nel weekend di apertura, si conferma come il più deludente della storia moderna dello studio, lasciando tutti a chiedersi cosa sia andato storto. Ma quali sono le ragioni di questo insuccesso e cosa riserva il futuro per questo colosso dell’animazione? Entriamo nel dettaglio.

il debutto del film "Elio" di Pixar e Disney si rivela il più deludente della storia moderna dello studio. Il nuovo film d'animazione "Elio", prodotto da Pixar in collaborazione con Disney, ha registrato un avvio al botteghino che ha sorpreso negativamente l'intera industria cinematografica. Con un incasso di soli 21 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti, rappresenta il peggior risultato nella storia recente dello studio. Questo dato supera di gran lunga le performance del precedente titolo "Elemental", uscito nel 2023, che comunque aveva avuto un avvio modesto. analisi dei risultati e confronto con le aspettative.

