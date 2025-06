Eliminazione del passaggio a livello di Forcola | Avanti con le infrastrutture che efficientano i collegamenti

L’eliminazione del passaggio a livello di Forcola rappresenta un importante passo avanti per migliorare la sicurezza e l’efficienza dei collegamenti ferroviari e stradali. Grazie ai lavori di RFI, che prevedono la realizzazione di un sottopasso, il territorio si avvicina a infrastrutture più moderne e funzionali, favorendo uno sviluppo sostenibile e una mobilità più fluida per tutti i cittadini. Proseguiamo con entusiasmo verso un futuro più connesso e sicuro.

Proseguono i lavori di Rfi (Rete Ferrovia Italiana - Gruppo FS Italiane) per la realizzazione delle opere sostitutive relative alla soppressione del passaggio a livello nel Comune di Forcola, sulla linea ferroviaria Colico-Sondrio. L’intervento consiste nella realizzazione di un sottopasso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Eliminazione del passaggio a livello di Forcola: "Avanti con le infrastrutture che efficientano i collegamenti"

