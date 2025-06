Eliminazione del passaggio a livello di Forcola | Avanti con le infrastrutture che efficientano i collegamenti

L’eliminazione del passaggio a livello di Forcola rappresenta un passo avanti decisive per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Rfi, parte del Gruppo FS Italiane, prosegue con impegno i lavori per la realizzazione di un sottopasso all’avanguardia, simbolo di un’infrastruttura più efficiente e moderna. Questo intervento non solo snellisce i collegamenti, ma apre la strada a un futuro più sostenibile e sicuro per tutta la comunità.

Proseguono i lavori di Rfi (Rete Ferrovia Italiana - Gruppo FS Italiane) per la realizzazione delle opere sostitutive relative alla soppressione del passaggio a livello nel Comune di Forcola, sulla linea ferroviaria Colico-Sondrio. L’intervento consiste nella realizzazione di un sottopasso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Eliminazione del passaggio a livello di Forcola: "Avanti con le infrastrutture che efficientano i collegamenti"

