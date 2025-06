Elezioni provinciali tre in corsa | alleanze trasversali è caos in Fratelli d’Italia

Alle imminenti elezioni provinciali di Caserta, tre candidati si sfidano per conquistare la ‘fascia blu’ e guidare il territorio: Di Costanzo, Colombiano e Mirra. Il 27 giugno, sindaci e consiglieri comunali si mobilitano in un clima di alleanze trasversali e caos interno tra Fratelli d’Italia. Un appuntamento cruciale che potrebbe ridisegnare il futuro della Provincia: chi si aggiudicherà questa sfida? Restate con noi per scoprirlo.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno in tre a contendersi la 'fascia blu' per la presidenza della Provincia di Caserta, Angelo Di Costanzo (sindaco di Alvignano), Anacleto Colombiano (primo cittadino di San Marcellino) e Antonio Mirra (sindaco di Santa Maria Capua Vetere). Il voto è fissato per venerdi 27 giugno, alle urne si recheranno sindaci e consiglieri comunali in carica, e ciascun voto sarà ponderato in base alla fascia demografica del Comune di appartenenza. Un meccanismo che, in virtù del commissariamento del Comune di Caserta, cambia gli equilibri rispetto al passato, considerando che il capoluogo con i suoi voti 'pesanti', avrebbe da solo potuto determinare le sorti elettorali.

