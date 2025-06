Elezioni all' Unisa | urne aperte per scegliere il nuovo Rettore

Oggi e domani, l’Università di Salerno si anima di entusiasmo e partecipazione, con le urne aperte per eleggere il nuovo Rettore. Un momento fondamentale per il futuro dell’ateneo, che vede coinvolti docenti, dipendenti e studenti in un vivace confronto di idee e visioni. Al termine di questa campagna elettorale, si prepara un passo importante verso un nuovo capitolo di crescita e innovazione. La scelta è nelle mani di tutti noi.

Seggi aperti oggi (lunedì 23 giugno) e domani (martedì 24 giugno) all'Università degli Studi di Salerno per scegliere il nuovo Rettore. Le elezioni coinvolgono l’intero corpo docente, i dipendenti ed i rappresentanti degli studenti. I candidati in campo Al termine di una campagna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni all'Unisa: urne aperte per scegliere il nuovo Rettore

In questa notizia si parla di: elezioni - scegliere - rettore - unisa

Elezioni per il nuovo Rettore ad Unisa: si voterà in presenza - Le prossime elezioni per il Rettore dell'Università di Salerno si svolgeranno in presenza, garantendo la trasparenza del processo elettorale.

Elezioni per il nuovo Rettore all'Unisa, presentate le candidature: ecco i cinque nomi https://ift.tt/mTZJlWU https://ift.tt/HNIBPnJ Vai su X

UNISA, CORSA A CINQUE PER IL NUOVO RETTORE: CHIUSE OGGI LE CANDIDATURE Si è ufficialmente chiusa alle ore 14:00 di oggi la fase di presentazione delle candidature per la carica di Rettore dell’Università di Salerno. Sono cinque i professori che Vai su Facebook

Elezioni per il nuovo Rettore all'Unisa, presentate le candidature: ecco i cinque nomi; Elezioni Unisa, voto tradizionale per scegliere il Rettore. Il punto con Andrea Pellegrino; Unisa. Paola Adinolfi candidata a rettore.

Unisa al voto per il Rettore: rush finale tra i 5 candidati - Si voterà il prossimo lunedì e martedì 23 e 24 giugno per il rettore dell’università di Salerno. Riporta ilmattino.it

Bicocca, sfida a tre (tutta al maschile) per eleggere il nuovo rettore - Al voto da domani per scegliere il successore della rettrice Giovanna Iannantuoni, tra tre professori ordinari: l’informatico Marco Antoniotti, il ... Scrive milano.repubblica.it