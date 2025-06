Elettronica di potenza asset strategico per l’Europa | in arrivo fino a 465 miliardi entro il 2030

L’elettronica di potenza si conferma come un asset strategico per l’Europa, con previsioni di investimenti fino a 465 miliardi di euro entro il 2030. Secondo uno studio del TEHA Group, è imprescindibile aggiornare le politiche europee e mettere al centro del dibattito la tecnologia in grado di ottimizzare il controllo e la conversione dell’energia elettrica. Una sfida cruciale per guidare con successo la green transition e consolidare il ruolo europeo nel settore energetico.

Secondo uno studio realizzata da TEHA Group, è urgente un aggiornamento delle politiche Europee, e l'insieme delle tecnologie che permettono di controllare e convertire l'energia elettrica in modo efficiente va messo al centro del dibattito sulla green transition.

