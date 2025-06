Elena Sofia Ricci replica alla frecciata di Claudio Amendola sui Cesaroni | Ho adorato i Cesaroni ma ho sentito il bisogno di voltare pagina Con Claudio ci vogliamo bene nessuna cattiveria nei miei confronti

Dopo le recenti dichiarazioni pungenti di Claudio Amendola sui Cesaroni, Elena Sofia Ricci ha deciso di rispondere con eleganza e fermezza. La pluripremiata attrice, vincitrice all’Italian Global Series Festival, ha sottolineato il suo affetto per la serie e il rispetto reciproco che lega tutti gli attori coinvolti. Un gesto di classe che dimostra come, anche nelle polemiche, il cuore possa prevalere sulla polemica. Noi di...

Elena Sofia Ricci risponde alle polemiche dopo le dichiarazioni di fuoco rilasciate da Claudio Amendola sui Cesaroni. L’attrice, premiata all’ Italian Global series Festival, ha deciso di chiarire la sua posizione dopo che Amendola, interprete e regista della nuova serie, aveva parlato degli attori che avevano preferito non prendere parte alla nuova produzione. Elena Sofia Ricci, la replica alle accuse di Claudio Amendola sui Cesaroni. Noi di SuperGuida TV pubblichiamo in esclusiva la dichiarazione autorizzata dall’attrice che è intervenuta per spiegare i motivi per cui ha deciso di lasciare la serie: “ Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era. 🔗 Leggi su Superguidatv.it