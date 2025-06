EICMA con That’s Amore mette la passione al centro sua campagna 2025

EICMA 2025 mette al centro la passione per le due ruote, celebrando il cuore pulsante di una community vibrante e appassionata. La campagna, presentata in anteprima al Mugello Circuit durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP, invita tutti gli amanti delle moto a vivere un’esperienza unica, condividendo emozioni e adrenalina. Un viaggio tra sogno e realtà che rende ancora più forte il legame con questa passione senza confini.

MILANO (ITALPRESS) – Quella per le due ruote è una passione viscerale ed EICMA la celebra nella sua campagna pubblicitaria 2025. L’iniziativa di comunicazione è stata presentata in anteprima lo scorso fine settimana al Mugello Circuit in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGP. Svelata all’Hospitality FMI dall’AD di EICMA Paolo Magri, dal presidente Pietro Meda e dal presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, il visual riporta un cuore tatuato sulla pelle con la trama di un battistrada come forma d’amore indelebile. La creatività è un’immagine forte, in bianco e nero, dove risalta in rosso il claim scelto per l’Edizione numero 82 dell’evento espositivo: That’s Amore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

